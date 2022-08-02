В Перми на месте рынка, который сносят власти, появится новый

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Снос старого здания ТЦ
Власти Индустриального района демонтируют 20 торговых объектов Фото:

В Индустриальном районе Перми на месте снесенного мини-рынка, который располагался на улице Чердынской, появится новый. О планах рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Индустриального района Дмитрий Дробинин.

«По нашему видению, эта площадка должна быть использована под цивилизованное место, под рынок. Но только с освещением, хорошими заездами, парковкой и нормальными рабочими местами», — пояснил Дробинин. Чиновник заявил, что уже обсудил с местными жителями планы по благоустройству прилегающей к рынку территории. Средства на это власти рассчитывают привлечь в том числе с помощью спонсоров.

Принудительный демонтаж 20 киосков, расположенных на рынке, начался в конце июня. Это произошло после того, как новым собственником земли, где располагался рынок, стали городские власти. Чиновники предупредили владельцев торговых точек о необходимости добровольно убрать их с территории рынка. Однако это требование исполнено не было.

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В Индустриальном районе Перми на месте снесенного мини-рынка, который располагался на улице Чердынской, появится новый. О планах рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Индустриального района Дмитрий Дробинин. «По нашему видению, эта площадка должна быть использована под цивилизованное место, под рынок. Но только с освещением, хорошими заездами, парковкой и нормальными рабочими местами», — пояснил Дробинин. Чиновник заявил, что уже обсудил с местными жителями планы по благоустройству прилегающей к рынку территории. Средства на это власти рассчитывают привлечь в том числе с помощью спонсоров. Принудительный демонтаж 20 киосков, расположенных на рынке, начался в конце июня. Это произошло после того, как новым собственником земли, где располагался рынок, стали городские власти. Чиновники предупредили владельцев торговых точек о необходимости добровольно убрать их с территории рынка. Однако это требование исполнено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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