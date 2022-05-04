Новый глава района в Перми решил избавить горожан от кафе

Кафе в Балатовском парке подлежит демонтажу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин распорядился демонтировать кафе, установленное в парке культуры и отдыха «Балатово». В распоряжении, размещенном на сайте мэрии, сказано, что объект был установлен самовольно.

«Произвести принудительный демонтаж и перемещение самовольно установленного летнего кафе по улице Гатчинская, 17А. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объекта 5 мая 2022 года», — говорится в распоряжении.

По указанному адресу находится кафе «BEERLOGA». В 2020 году краевые власти заявляли о намерении реконструировать парк «Балатово». Затраты на проведение работ оценивались почти в 600 млн рублей. Дробинин возглавил администрацию Индустриального района в октябре 2021 года. Незадолго до этого губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал прежнего главу района Александра Иванова. Ему не понравилось, как руководство района решает вопросы с размещением нестационарных торговых объектов.