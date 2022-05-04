04 мая 2022

Новый глава района в Перми решил избавить горожан от кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Официанты в уличных кафе. Челябинск, девушка, летнее кафе, терраса, ресторан, шашлыков
Кафе в Балатовском парке подлежит демонтажу (архивное фото) Фото:

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин распорядился демонтировать кафе, установленное в парке культуры и отдыха «Балатово». В распоряжении, размещенном на сайте мэрии, сказано, что объект был установлен самовольно.

«Произвести принудительный демонтаж и перемещение самовольно установленного летнего кафе по улице Гатчинская, 17А. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объекта 5 мая 2022 года», — говорится в распоряжении.

По указанному адресу находится кафе «BEERLOGA». В 2020 году краевые власти заявляли о намерении реконструировать парк «Балатово». Затраты на проведение работ оценивались почти в 600 млн рублей. Дробинин возглавил администрацию Индустриального района в октябре 2021 года. Незадолго до этого губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал прежнего главу района Александра Иванова. Ему не понравилось, как руководство района решает вопросы с размещением нестационарных торговых объектов.

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Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин распорядился демонтировать кафе, установленное в парке культуры и отдыха «Балатово». В распоряжении, размещенном на сайте мэрии, сказано, что объект был установлен самовольно. «Произвести принудительный демонтаж и перемещение самовольно установленного летнего кафе по улице Гатчинская, 17А. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объекта 5 мая 2022 года», — говорится в распоряжении. По указанному адресу находится кафе «BEERLOGA». В 2020 году краевые власти заявляли о намерении реконструировать парк «Балатово». Затраты на проведение работ оценивались почти в 600 млн рублей. Дробинин возглавил администрацию Индустриального района в октябре 2021 года. Незадолго до этого губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал прежнего главу района Александра Иванова. Ему не понравилось, как руководство района решает вопросы с размещением нестационарных торговых объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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