08 февраля 2023

В Челябинскую область дважды незаконно пытались ввезти мандарины

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины, новый год
Общий вес четырех партий составил 72 тонны Фото:

В пункте «Бугристое» Челябинской области дважды остановили незаконный ввоз 72 тонн мандаринов из Казахстана. О том, что перевозчики пытались ввезти партии два дня подряд URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На КПП „Бугристое“ 7 февраля предотвратили ввоз четырех партий мандаринов общим весом 72 тонны. Эти же автомобилисты 8 февраля с этим же грузом снова пытались пересечь границу, но с другими фитосанитарными документами», — уточнили в ведомстве.

Перевозчиков назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Весь груз возвращен в Казахстан.

Ранее из Челябинской области не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения. Из Троицкого района (Челябинской области) в Казахстан следовали 22 тонны пшеничных отрубей.

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В пункте «Бугристое» Челябинской области дважды остановили незаконный ввоз 72 тонн мандаринов из Казахстана. О том, что перевозчики пытались ввезти партии два дня подряд URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На КПП „Бугристое“ 7 февраля предотвратили ввоз четырех партий мандаринов общим весом 72 тонны. Эти же автомобилисты 8 февраля с этим же грузом снова пытались пересечь границу, но с другими фитосанитарными документами», — уточнили в ведомстве. Перевозчиков назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Весь груз возвращен в Казахстан. Ранее из Челябинской области не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения. Из Троицкого района (Челябинской области) в Казахстан следовали 22 тонны пшеничных отрубей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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