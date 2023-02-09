Екатеринбург попросит у Москвы миллиард для победы над Пермью

Власти Свердловской области запросят дополнительное финансирование Международного фестиваля университетского спорта

09 февраля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Стройки «альтернативной Универсиады» должны завершиться до лета Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург запросит у федералов миллиард рублей, чтобы догнать Пермь в соревновании «Чье 300-летие круче». Не желая отдавать победу заклятым соседям, свердловские власти готовят письмо в правительство РФ о допфинансировании «альтернативной Универсиады» — Международного фестиваля университетского спорта, который должен стать кульминацией екатеринбургского юбилея. Этой суммой — до 1 млрд рублей — власти хотят закрыть неожиданно возникшие расходы и добавить новые штрихи к спортивному празднику, говорят источники URA.RU. «Проси больше, что-нибудь да получишь», — рассуждают в областном правительстве. Внезапная активизация свердловчан объяснима. У Екатеринбурга осталось полгода до 300-летия, которое пройдет в одно время с аналогичным юбилеем Перми. И именно Пермь до последнего момента оставалась фаворитом гонки двух столиц: в отличие от соседки, Екатеринбург не так активно преображается, а программа торжеств до сих пор не пестрит федеральными звездам.

Екатеринбург запросит у федералов миллиард рублей, чтобы догнать Пермь в соревновании «Чье 300-летие круче». Не желая отдавать победу заклятым соседям, свердловские власти готовят письмо в правительство РФ о допфинансировании «альтернативной Универсиады» — Международного фестиваля университетского спорта, который должен стать кульминацией екатеринбургского юбилея. Этой суммой — до 1 млрд рублей — власти хотят закрыть неожиданно возникшие расходы и добавить новые штрихи к спортивному празднику, говорят источники URA.RU. «Проси больше, что-нибудь да получишь», — рассуждают в областном правительстве. Внезапная активизация свердловчан объяснима. У Екатеринбурга осталось полгода до 300-летия, которое пройдет в одно время с аналогичным юбилеем Перми. И именно Пермь до последнего момента оставалась фаворитом гонки двух столиц: в отличие от соседки, Екатеринбург не так активно преображается, а программа торжеств до сих пор не пестрит федеральными звездам.