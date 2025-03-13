В Екатеринбурге пропала 12-летняя Динара Грачева. Ее местоположение неизвестно с 12 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Грачева Динара, 12 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Чкаловский.», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Динары — 145 сантиметра, имеет худощавое телосложение. Волосы черные, ниже плеч, глаза серые. На момент пропажи была одета в белую плюшевую куртку с черными вставками, широкие синие джинсы и кроссовки черного цвета с белыми полосками. С собой была черная сумка через плечо. Из особых примет — шрам на правой брови и пирсинг в носу.
Розыском занимается ОП №15 УМВД России по городу Екатеринбург. Все, кто видел девочку или знает ее местоположение, просят звонить по номеру 8 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда 8-900-044-02-20.
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