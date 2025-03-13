13 марта 2025

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение девушки неизвестно с 12 марта (архивное фото)
Местоположение девушки неизвестно с 12 марта (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 12-летняя Динара Грачева. Ее местоположение неизвестно с 12 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Грачева Динара, 12 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Чкаловский.», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Динары — 145 сантиметра, имеет худощавое телосложение. Волосы черные, ниже плеч, глаза серые. На момент пропажи была одета в белую плюшевую куртку с черными вставками, широкие синие джинсы и кроссовки черного цвета с белыми полосками. С собой была черная сумка через плечо. Из особых примет — шрам на правой брови и пирсинг в носу.

Розыском занимается ОП №15 УМВД России по городу Екатеринбург. Все, кто видел девочку или знает ее местоположение, просят звонить по номеру 8 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда 8-900-044-02-20.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 12-летняя Динара Грачева. Ее местоположение неизвестно с 12 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Грачева Динара, 12 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Чкаловский.», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Динары — 145 сантиметра, имеет худощавое телосложение. Волосы черные, ниже плеч, глаза серые. На момент пропажи была одета в белую плюшевую куртку с черными вставками, широкие синие джинсы и кроссовки черного цвета с белыми полосками. С собой была черная сумка через плечо. Из особых примет — шрам на правой брови и пирсинг в носу. Розыском занимается ОП №15 УМВД России по городу Екатеринбург. Все, кто видел девочку или знает ее местоположение, просят звонить по номеру 8 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда 8-900-044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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