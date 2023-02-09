ФСБ накрыла в Екатеринбурге подпольную нарколабораторию

10 февраля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Силовики ФСБ у задержанного 600 граммов опасных веществ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Екатеринбургом силовики ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию, которую устроил местный житель. Мужчина арендовал складское помещение, где занимался производством и сбытом запрещенных веществ в даркнете, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 42-летнего местного жителя, который занимался производством и сбытом наркотиков. Мужчина изготовлял запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории, а продавал их в даркнете», — уточнил собеседник. Для лаборатории подозреваемый арендовал помещение одного из складов. Во время обыска оперативники изъяли 600 граммов наркотического средства, оборудование и реагенты для приготовления наркотиков. Следственным подразделением управления возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Ранее свердловские силовики поймали группу наркоторговцев, которые устроили лабораторию в квартире. Они успели сварить около 11 килограммов запрещенных веществ.

Под Екатеринбургом силовики ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию, которую устроил местный житель. Мужчина арендовал складское помещение, где занимался производством и сбытом запрещенных веществ в даркнете, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 42-летнего местного жителя, который занимался производством и сбытом наркотиков. Мужчина изготовлял запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории, а продавал их в даркнете», — уточнил собеседник. Для лаборатории подозреваемый арендовал помещение одного из складов. Во время обыска оперативники изъяли 600 граммов наркотического средства, оборудование и реагенты для приготовления наркотиков. Следственным подразделением управления возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Ранее свердловские силовики поймали группу наркоторговцев, которые устроили лабораторию в квартире. Они успели сварить около 11 килограммов запрещенных веществ.