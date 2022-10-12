ФСБ поймала свердловскую банду наркодилеров, открывших подпольную лабораторию

13 октября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Силовики ФСБ нашли в квартире наркодилеров 11 килограммов наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики ФСБ поймали группировку наркоторговцев, которые сварили в подпольной лаборатории не меньше 11 килограммов запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Банда изготовляла запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории», — рассказали в пресс-службе. В группировке состояли три человека, один из которых был задержан еще в ноябре 2021 года. Они вместе с подельниками держали в квартире 11 килограммов наркотиков, а также реагенты для их приготовления. Наркодилеров начали судить в Первоуральске, а их главаря посадили на 6,5 лет. Ранее наркодилер создал сеть для распространения запрещенных веществ в Нижнем Тагиле. Его отправили в колонию на девять лет.

Силовики ФСБ поймали группировку наркоторговцев, которые сварили в подпольной лаборатории не меньше 11 килограммов запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Банда изготовляла запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории», — рассказали в пресс-службе. В группировке состояли три человека, один из которых был задержан еще в ноябре 2021 года. Они вместе с подельниками держали в квартире 11 килограммов наркотиков, а также реагенты для их приготовления. Наркодилеров начали судить в Первоуральске, а их главаря посадили на 6,5 лет. Ранее наркодилер создал сеть для распространения запрещенных веществ в Нижнем Тагиле. Его отправили в колонию на девять лет.