ФСБ поймала свердловскую банду наркодилеров, открывших подпольную лабораторию

Силовики ФСБ поймали группировку наркоторговцев, которые сварили в подпольной лаборатории не меньше 11 килограммов запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Банда изготовляла запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории», — рассказали в пресс-службе.
В группировке состояли три человека, один из которых был задержан еще в ноябре 2021 года. Они вместе с подельниками держали в квартире 11 килограммов наркотиков, а также реагенты для их приготовления. Наркодилеров начали судить в Первоуральске, а их главаря посадили на 6,5 лет.
Ранее наркодилер создал сеть для распространения запрещенных веществ в Нижнем Тагиле. Его отправили в колонию на девять лет.
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