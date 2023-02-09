Врачи пытаются поставить диагноз мэру Мегиона

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови. Об этом URA.RU сообщил источник из близкого круга чиновника.
«Изначально врачи подозревали у Дейнеки онкологию. Сейчас медики говорят о плохих анализах крови. Мэр проходил лечение в Сургутском медцентре. Однако ему необходимо пройти более глубокое исследование. Не исключено, что он будет лечиться за пределами округа», — рассказывает журналисту агентства инсайдер.
Получить комментарий у самого Дейнеки на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Мегиона ушел в отпуск из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов.
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