Врачи пытаются поставить диагноз мэру Мегиона

10 февраля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Олегу Дайнека необходимо пройти более глубокое медицинское исследование Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови. Об этом URA.RU сообщил источник из близкого круга чиновника. «Изначально врачи подозревали у Дейнеки онкологию. Сейчас медики говорят о плохих анализах крови. Мэр проходил лечение в Сургутском медцентре. Однако ему необходимо пройти более глубокое исследование. Не исключено, что он будет лечиться за пределами округа», — рассказывает журналисту агентства инсайдер. Получить комментарий у самого Дейнеки на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Мегиона ушел в отпуск из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов.

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови. Об этом URA.RU сообщил источник из близкого круга чиновника. «Изначально врачи подозревали у Дейнеки онкологию. Сейчас медики говорят о плохих анализах крови. Мэр проходил лечение в Сургутском медцентре. Однако ему необходимо пройти более глубокое исследование. Не исключено, что он будет лечиться за пределами округа», — рассказывает журналисту агентства инсайдер. Получить комментарий у самого Дейнеки на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Мегиона ушел в отпуск из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов.