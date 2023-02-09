09 февраля 2023

Врачи пытаются поставить диагноз мэру Мегиона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Олегу Дайнека необходимо пройти более глубокое медицинское исследование Фото:

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови. Об этом URA.RU сообщил источник из близкого круга чиновника.

«Изначально врачи подозревали у Дейнеки онкологию. Сейчас медики говорят о плохих анализах крови. Мэр проходил лечение в Сургутском медцентре. Однако ему необходимо пройти более глубокое исследование. Не исключено, что он будет лечиться за пределами округа», — рассказывает журналисту агентства инсайдер.

Получить комментарий у самого Дейнеки на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Мегиона ушел в отпуск из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов.

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Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови. Об этом URA.RU сообщил источник из близкого круга чиновника. «Изначально врачи подозревали у Дейнеки онкологию. Сейчас медики говорят о плохих анализах крови. Мэр проходил лечение в Сургутском медцентре. Однако ему необходимо пройти более глубокое исследование. Не исключено, что он будет лечиться за пределами округа», — рассказывает журналисту агентства инсайдер. Получить комментарий у самого Дейнеки на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Мегиона ушел в отпуск из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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