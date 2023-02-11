Власти Калининграда обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

12 февраля 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Власти Калининграда обратились к Минобороны после жалоб мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Калининграда обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных о том, что они оказались не готовы для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — сказал Лысков. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, правительство региона со своего официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте» ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и указало, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтийского флота. Ранее сообщалось, что восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону СВО. Позже их задержали в Подмосковье. Калининградцы намеревались вернуться домой, так как они посчитали, что не готовы участвовать в спецоперации.

Власти Калининграда обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных о том, что они оказались не готовы для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — сказал Лысков. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, правительство региона со своего официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте» ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и указало, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтийского флота. Ранее сообщалось, что восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону СВО. Позже их задержали в Подмосковье. Калининградцы намеревались вернуться домой, так как они посчитали, что не готовы участвовать в спецоперации.