Власти Калининграда обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Власти Калининграда обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных о том, что они оказались не готовы для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.
«Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — сказал Лысков. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, правительство региона со своего официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте» ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и указало, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтийского флота.
Ранее сообщалось, что восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону СВО. Позже их задержали в Подмосковье. Калининградцы намеревались вернуться домой, так как они посчитали, что не готовы участвовать в спецоперации.
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