11 февраля 2023

Власти Калининграда обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

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Власти Калининграда обратились к Минобороны после жалоб мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Власти Калининграда обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных о том, что они оказались не готовы для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — сказал Лысков. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, правительство региона со своего официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте» ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и указало, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону СВО. Позже их задержали в Подмосковье. Калининградцы намеревались вернуться домой, так как они посчитали, что не готовы участвовать в спецоперации.

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Власти Калининграда обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных о том, что они оказались не готовы для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — сказал Лысков. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, правительство региона со своего официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте» ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и указало, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтийского флота. Ранее сообщалось, что восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону СВО. Позже их задержали в Подмосковье. Калининградцы намеревались вернуться домой, так как они посчитали, что не готовы участвовать в спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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