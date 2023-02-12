Пьяный челябинец угнал машину с ребенком внутри

Суд назначил мужчине 3,5 года строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области суд признал виновным мужчину, который в пьяном виде угнал автомобиль с ребенком внутри. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд признал виновным 39-летнего челябинца по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 166 и п. „в“ ч.2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон автомобиля и угон автомобиля, совершенный с применением насилия). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщили в пресс-службе.

Преступление было совершено в июле 2022 года. Пьяный мужчина на автозаправке воспользовался тем, что хозяйка автомобиля вышла и оставила ключи в салоне. Обвиняемый оттолкнул ее, сел в автомобиль и уехал. Внутри находился малолетний ребенок. Не справившись с управлением, он въехал в дорожное ограждение и был задержан сотрудниками полиции. Ребенок в ДТП не пострадал.