В пермском минздраве рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна

Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Перми, находится в состоянии средней тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, дверь, спасибо, автомобиль, медики, скорая помошь
Мальчика после падения увезли на скорой Фото:

Ребенок, выпавший из окна многоэтажки в Перми находится в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи проводят с ним комплекс необходимых мероприятий, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава.

«Врачи КДКБ, куда был доставлен ребенок, проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что из окна многоэтажки в Перми выпал 10-летний мальчик. По словам очевидцев, ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал. Мальчика увезли в больницу.

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Ребенок, выпавший из окна многоэтажки в Перми находится в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи проводят с ним комплекс необходимых мероприятий, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава. «Врачи КДКБ, куда был доставлен ребенок, проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное», — сообщили в пресс-службе. Ранее стало известно, что из окна многоэтажки в Перми выпал 10-летний мальчик. По словам очевидцев, ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал. Мальчика увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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