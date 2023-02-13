В пермском минздраве рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна

Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Перми, находится в состоянии средней тяжести

Мальчика после падения увезли на скорой Фото: Илья Московец © URA.RU

Ребенок, выпавший из окна многоэтажки в Перми находится в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи проводят с ним комплекс необходимых мероприятий, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава.

«Врачи КДКБ, куда был доставлен ребенок, проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что из окна многоэтажки в Перми выпал 10-летний мальчик. По словам очевидцев, ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал. Мальчика увезли в больницу.