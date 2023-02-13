Тюменец угрозами втянул девочку-подростка в наркобизнес

Уроженец Таджикистана заставил 16-летнюю тюменку хранить наркотики

14 февраля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетняя тоболячка подверглась угрозам от тюменца, распространявшего наркотики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженец Таджикистана, проживающий в Тюмени, угрозами заставил 16-летнюю тоболячку забрать и хранить 27 грамм наркотического вещества для дальнейшего сбыта. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. «Обвиняемый занимался сбытом наркотических средств посредством сети Интернет. В период времени с апреля по июнь 2022 года он в социальной сети во „ВКонтакте“ путем угроз вовлек 16-летнюю жительницу г. Тобольска в осуществляемую им незаконную деятельность. Девушка, опасаясь угроз, забрала из „тайника“ и хранила в своей сумке расфасованную для дальнейшего сбыта партию наркотиков», — сообщает прокуратура. Фигурантам дела грозит обвинение за незаконный сбыт наркотических средств. 20-летнему гражданину Таджикистана также вменяется статья за вовлечение несовершеннолетнего путем угроз в преступную группу. Ранее URA.RU сообщало о группе наркодилеров, у которых изъяли 340 грамм запрещенных веществ. За незаконный сбыт им грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.

Уроженец Таджикистана, проживающий в Тюмени, угрозами заставил 16-летнюю тоболячку забрать и хранить 27 грамм наркотического вещества для дальнейшего сбыта. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. «Обвиняемый занимался сбытом наркотических средств посредством сети Интернет. В период времени с апреля по июнь 2022 года он в социальной сети во „ВКонтакте“ путем угроз вовлек 16-летнюю жительницу г. Тобольска в осуществляемую им незаконную деятельность. Девушка, опасаясь угроз, забрала из „тайника“ и хранила в своей сумке расфасованную для дальнейшего сбыта партию наркотиков», — сообщает прокуратура. Фигурантам дела грозит обвинение за незаконный сбыт наркотических средств. 20-летнему гражданину Таджикистана также вменяется статья за вовлечение несовершеннолетнего путем угроз в преступную группу. Ранее URA.RU сообщало о группе наркодилеров, у которых изъяли 340 грамм запрещенных веществ. За незаконный сбыт им грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.