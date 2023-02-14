Генконсульство назвало причину драки российских и украинских футболистов

Украинские футболисты спровоцировали на драку российскую команду, рассказали в Генконсульстве РФФото: официальный сайт ФК «Шинник»
Конфликт между футболистами российской команды «Шинник» и украинскими спортсменами на сборах в Анталье был спровоцирован украинской стороной. Инцидент подтвердили в Генеральном консульстве России в Анталье.
«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны», — сообщили в консульстве, передает ТАСС. Там также отметили, что в настоящий момент конфликт исчерпан.
Конфликт между российскими и украинскими спортсменами произошел 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus. Словесная перепалка переросла в массовую драку, передает телеканал 360. После происшествия спортсменов обещали расселить по разным отелям, передает «Спорт 24».
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Конфликт между футболистами российской команды «Шинник» и украинскими спортсменами на сборах в Анталье был спровоцирован украинской стороной. Инцидент подтвердили в Генеральном консульстве России в Анталье. «По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны», — сообщили в консульстве, передает ТАСС. Там также отметили, что в настоящий момент конфликт исчерпан. Конфликт между российскими и украинскими спортсменами произошел 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus. Словесная перепалка переросла в массовую драку, передает телеканал 360. После происшествия спортсменов обещали расселить по разным отелям, передает «Спорт 24».