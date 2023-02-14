14 февраля 2023

Екатеринбургские таможенники изъяли более полутора тысяч пачек сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, таможня, проверка, таможенный контроль, россельхознадзор, еда, зелень, продукты питания, таможенник, фитосанитарный контроль
Табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством РФ Фото:

В ходе проверки торговой точки в Кировском районе Екатеринбурга таможенники изъяли 1,6 тысячи немаркированных пачек сигарет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Порядка 1,6 тысячи пачек нелегальной табачной продукции изъято таможенниками. Часть продукции произведена российскими компаниями, по другой части установить производителя не удалось. Представитель продавца не подтвердил законность ввода сигарет в торговый оборот», — сказано в сообщении.

Владельцу торговой точки грозит возбуждение дела по административному правонарушению. Табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством РФ.

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В ходе проверки торговой точки в Кировском районе Екатеринбурга таможенники изъяли 1,6 тысячи немаркированных пачек сигарет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Порядка 1,6 тысячи пачек нелегальной табачной продукции изъято таможенниками. Часть продукции произведена российскими компаниями, по другой части установить производителя не удалось. Представитель продавца не подтвердил законность ввода сигарет в торговый оборот», — сказано в сообщении. Владельцу торговой точки грозит возбуждение дела по административному правонарушению. Табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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