Екатеринбургские таможенники изъяли более полутора тысяч пачек сигарет

В ходе проверки торговой точки в Кировском районе Екатеринбурга таможенники изъяли 1,6 тысячи немаркированных пачек сигарет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Порядка 1,6 тысячи пачек нелегальной табачной продукции изъято таможенниками. Часть продукции произведена российскими компаниями, по другой части установить производителя не удалось. Представитель продавца не подтвердил законность ввода сигарет в торговый оборот», — сказано в сообщении.
Владельцу торговой точки грозит возбуждение дела по административному правонарушению. Табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством РФ.
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