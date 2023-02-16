В Миассе сорвались торги по продаже земли под строительство нового завода

Аукцион должен был пройти 17 февраля, но не было подано ни одной заявки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе Челябинской области сорвались торги по продаже земельного участка под строительство завода. Аукцион должен был состояться 17 февраля, но желающих принять участие в торгах так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ.

«Аукцион по продаже земельного участка площадью 37,7 га на территории Миасса не состоялся по причине отсутствия заявок. Территория предназначена под строительство завода и производств», — говорится в документации на сайте.

Подавать заявки на участие в аукционе можно было до 13 февраля 2023 года. Начальная цена лота на аукционе составляла 8 млн 285 тысяч рублей. Сами земли расположены в 20 минутах езды от города Миасс. Проезд осуществляется по грунтовой дороге.

Согласно письму главного управления лесами Челябинской области, данный участок граничит с землями лесного фонда Миасского и Сыростанского участкового лесничеств. Чтобы согласовать местоположения границ земель, их будущий собственник обязан будет направить в главное управление лесами Челябинской области на рассмотрение оригиналы соответствующих документов.