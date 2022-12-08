В Миассе Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 37,7 га. Земли подойдут для размещения производства, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ. РФ.
«ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже участка площадью 37,7 га на территории опережающего социально-экономического развития „Миасс“. Он подойдет для размещения производства», — говорится на сайте.
На сайте госкорпорации уточняется, земельный участок, относящийся к категории промышленного и иного назначения, расположен в 20 минутах езды от города Миасс. Подъезд осуществляется по грунтовой дороге.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 февраля 2023 года. Торги пройдут 17 февраля. Начальная цена лота составляет 8 млн 285 тысяч рублей. Задаток — 1 млн 657 тысяч рублей.
В Миассе Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 37,7 га. Земли подойдут для размещения производства, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ. РФ. «ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже участка площадью 37,7 га на территории опережающего социально-экономического развития „Миасс“. Он подойдет для размещения производства», — говорится на сайте. На сайте госкорпорации уточняется, земельный участок, относящийся к категории промышленного и иного назначения, расположен в 20 минутах езды от города Миасс. Подъезд осуществляется по грунтовой дороге. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 февраля 2023 года. Торги пройдут 17 февраля. Начальная цена лота составляет 8 млн 285 тысяч рублей. Задаток — 1 млн 657 тысяч рублей. Раннее под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, был объявлен аукцион по продаже участка площадью 25, 4 Га. Земли предназначены под строительство малоэтажного микрорайона.