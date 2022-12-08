В Миассе продают участок под строительство завода. Скрин

09 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Торги по продаже участка пройдут 17 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 37,7 га. Земли подойдут для размещения производства, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ. РФ. «ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже участка площадью 37,7 га на территории опережающего социально-экономического развития „Миасс“. Он подойдет для размещения производства», — говорится на сайте. На сайте госкорпорации уточняется, земельный участок, относящийся к категории промышленного и иного назначения, расположен в 20 минутах езды от города Миасс. Подъезд осуществляется по грунтовой дороге. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 февраля 2023 года. Торги пройдут 17 февраля. Начальная цена лота составляет 8 млн 285 тысяч рублей. Задаток — 1 млн 657 тысяч рублей. Раннее под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, был объявлен аукцион по продаже участка площадью 25, 4 Га. Земли предназначены под строительство малоэтажного микрорайона. Земельный участок относится к категории промышленного и иного назначения Фото: сайт ДОМ.РФ Участок расположен в 20 минутах езды от города Миасс Сайт: ДОМ.РФ Начальная цена лота составляет 8 млн 285 тысяч рублей Скрин: сайт ДОМ,РФ Торги пройдут 17 февраля Скрин: сайт ДОМ,РФ

В Миассе Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 37,7 га. Земли подойдут для размещения производства, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ. РФ. «ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже участка площадью 37,7 га на территории опережающего социально-экономического развития „Миасс“. Он подойдет для размещения производства», — говорится на сайте. На сайте госкорпорации уточняется, земельный участок, относящийся к категории промышленного и иного назначения, расположен в 20 минутах езды от города Миасс. Подъезд осуществляется по грунтовой дороге. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 февраля 2023 года. Торги пройдут 17 февраля. Начальная цена лота составляет 8 млн 285 тысяч рублей. Задаток — 1 млн 657 тысяч рублей. Раннее под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, был объявлен аукцион по продаже участка площадью 25, 4 Га. Земли предназначены под строительство малоэтажного микрорайона.