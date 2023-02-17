Россияне смогут расплачиваться цифровым рублем

ЦБ вводит пилотный проект по реальным операциям с цифровым рублем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Рубли. Тюмень, мелочь, деньги, рубли
Цифровой рубль вводится в активное пользование в России Фото:

Центральный Банк России запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем. Уточняется, что речь идет о переводе денежны средств и оплате товаров и услуг. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Скоробогатова Ольга во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах». Ее слова приводит РИА Новости.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Центральный Банк России запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем. Уточняется, что речь идет о переводе денежны средств и оплате товаров и услуг. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Скоробогатова Ольга во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах». Ее слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...