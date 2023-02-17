Россияне смогут расплачиваться цифровым рублем

ЦБ вводит пилотный проект по реальным операциям с цифровым рублем

17 февраля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль вводится в активное пользование в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральный Банк России запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем. Уточняется, что речь идет о переводе денежны средств и оплате товаров и услуг. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Скоробогатова Ольга во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах». Ее слова приводит РИА Новости.

Центральный Банк России запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем. Уточняется, что речь идет о переводе денежны средств и оплате товаров и услуг. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Скоробогатова Ольга во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах». Ее слова приводит РИА Новости.