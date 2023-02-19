19 февраля 2023
18 февраля 2023

Жители Озерска и Снежинска стали чаще покупать квартиры в Москве и Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, гостиница украина, город москва, сталинская высотка
Популярны квартиры-студии от 40 квадратных метров в районе красной ветки Фото:

Жители Озерска и Снежинска в Челябинской области, закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), контролируемых Росатомом, стали чаще покупать квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщила URA.RU руководитель АН «Инженер» Ольга Павлова, это жилье приобретается для детей-студентов.

«В Челябинской области квартиры в Санкт-Петербурге и Москве чаще всего приобретают жители закрытых городов, таких как Озерск, Снежинск. Берут недвижимость для своих детей в районах красной ветки метро», — поделилась Павлова.

Также руководитель агентства недвижимости рассказала, спросом у жителей Челябинской области пользуются квартиры-студии стоимостью от 3,5 до 4 млн рублей в Санкт-Петербурге и 5,5 млн в Москве. Площадь таких квартир студий составляет около 40 квадратных метров.

Челябинцы в январе 2023 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года стали втрое чаще покупать квартиры в Дубае (ОАЭ). Больше всего челябинцев интересуют квартиры-студии площадью от 70 квадратных метров в русскоязычных районах «Марина» и «Пальма Джумейра»

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жители Озерска и Снежинска в Челябинской области, закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), контролируемых Росатомом, стали чаще покупать квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщила URA.RU руководитель АН «Инженер» Ольга Павлова, это жилье приобретается для детей-студентов. «В Челябинской области квартиры в Санкт-Петербурге и Москве чаще всего приобретают жители закрытых городов, таких как Озерск, Снежинск. Берут недвижимость для своих детей в районах красной ветки метро», — поделилась Павлова. Также руководитель агентства недвижимости рассказала, спросом у жителей Челябинской области пользуются квартиры-студии стоимостью от 3,5 до 4 млн рублей в Санкт-Петербурге и 5,5 млн в Москве. Площадь таких квартир студий составляет около 40 квадратных метров. Челябинцы в январе 2023 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года стали втрое чаще покупать квартиры в Дубае (ОАЭ). Больше всего челябинцев интересуют квартиры-студии площадью от 70 квадратных метров в русскоязычных районах «Марина» и «Пальма Джумейра»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...