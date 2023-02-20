Путин отблагодарил челябинцев за гуманитарную миссию на Донбассе

За отправленные на Донбасс грузы челябинцы удостоились похвалы президента РФ Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области за гуманитарную миссию на Донбассе. Как рассказали в пресс-службе организации, за год из региона отправили 164 тонны груза.

«Благодарственное письмо от президента России Владимира Путина получил руководитель нашего исполкома Денис Рыжий. За год мы отправили на Донбасс более 164 тонн гуманитарного груза», — отметили в ОНФ.

Глава государства отметил в письме «особый личный вклад в работу гуманитарной миссии в Донецкой Народной республике, Луганской Народной республике, Запорожской и Херсонской областях». Итоги подвели в объединенном штабе помощи «МЫВМЕСТЕ» в Ростове-на-Дону.

Перед праздником 23 февраля в ОНФ запустили марафон «Народный фронт. Все для победы!». Собирают средства, на которые приобретают необходимое для бойцов. В исполкоме организации отметили, что гуманитарная миссия бессрочная. Акция продлится до победы России в спецоперации.