Lada в Челябинске возглавила топ авто стоимостью до полумиллиона рублей

21 февраля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Lada в Челябинске стала самым популярным автомобилем во всех ценовых сегментах и категориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске среди автомобилей, которые можно купить за полмиллиона рублей, наиболее распространена Lada. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «СберАвто», также в категории представлены машины Renault и Peugeot. «Среди авто до 500 тысяч рублей можно найти в основном машины Lada (31% от предложения до полумиллиона рублей), Renault (8%) и Peugeot (6%). Модельный ряд меняется, если взять диапазон от полумиллиона до миллиона. Здесь еще больше автомобилей Lada (70%). Также есть Kia и Chevrolet (по 3%)», — отметили в «СберАвто». Отечественная марка лидирует и в третьей категории машин ценой свыше миллиона. В данном сегменте доля Lada 50%. За ней следуют Renault (10%), Volkswagen и Skoda (по 6%). В настоящий момент, по данным сервиса, в Челябинске доля новых автомобилей занимает 40% авторынка. Наиболее представлены здесь Lada Granta, «Нива» и Lada XRAY. Средняя стоимость нового автомобиля 842 тыс. рублей. Среди подержанных авто наиболее представленной маркой также оказалась Lada — ей принадлежит доля в 29%. В тройке лидеров также Renault и Kia. Средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 790 тыс. рублей.

В Челябинске среди автомобилей, которые можно купить за полмиллиона рублей, наиболее распространена Lada. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «СберАвто», также в категории представлены машины Renault и Peugeot. «Среди авто до 500 тысяч рублей можно найти в основном машины Lada (31% от предложения до полумиллиона рублей), Renault (8%) и Peugeot (6%). Модельный ряд меняется, если взять диапазон от полумиллиона до миллиона. Здесь еще больше автомобилей Lada (70%). Также есть Kia и Chevrolet (по 3%)», — отметили в «СберАвто». Отечественная марка лидирует и в третьей категории машин ценой свыше миллиона. В данном сегменте доля Lada 50%. За ней следуют Renault (10%), Volkswagen и Skoda (по 6%). В настоящий момент, по данным сервиса, в Челябинске доля новых автомобилей занимает 40% авторынка. Наиболее представлены здесь Lada Granta, «Нива» и Lada XRAY. Средняя стоимость нового автомобиля 842 тыс. рублей. Среди подержанных авто наиболее представленной маркой также оказалась Lada — ей принадлежит доля в 29%. В тройке лидеров также Renault и Kia. Средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 790 тыс. рублей.