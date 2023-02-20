20 февраля 2023

Женщины подарят депутатам екатеринбургской думы именные шампуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Краснотурьинск. Свердловская область, шашлык, мангал, шампур, отдых, еда, мясо
С новыми подарками депутаты смогут приятно проводить время на пикниках Фото:

Женская половина думы Екатеринбурга в честь 23 февраля приготовила в подарок мужчинам именные шампуры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания гордумы.

«Депутатам-мужчинам екатеринбургской гордумы женская половина приготовила подарки. Это шампуры, упакованные в чехлы. Шампуры очень хорошего качества, их хватит надолго», — описал корреспондент.

Как видно на фото, каждый подарок индивидуальный: на чехле красуется золотистая табличка с именем получателя и датой. Свой оригинальный презент дамы назвали «И шпаги звон…».

Ранее психотерапевт дала советы, как выбрать подарок мужчине на 23 февраля. Служившим в армии она рекомендовала преподнести какую-то вещь с военной символикой, а неслужившим выбрать обычный подарок.

Каждый шампур упакован в чехол с табличкой
Фото:

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Женская половина думы Екатеринбурга в честь 23 февраля приготовила в подарок мужчинам именные шампуры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Депутатам-мужчинам екатеринбургской гордумы женская половина приготовила подарки. Это шампуры, упакованные в чехлы. Шампуры очень хорошего качества, их хватит надолго», — описал корреспондент. Как видно на фото, каждый подарок индивидуальный: на чехле красуется золотистая табличка с именем получателя и датой. Свой оригинальный презент дамы назвали «И шпаги звон…». Ранее психотерапевт дала советы, как выбрать подарок мужчине на 23 февраля. Служившим в армии она рекомендовала преподнести какую-то вещь с военной символикой, а неслужившим выбрать обычный подарок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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