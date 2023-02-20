Женская половина думы Екатеринбурга в честь 23 февраля приготовила в подарок мужчинам именные шампуры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания гордумы.
«Депутатам-мужчинам екатеринбургской гордумы женская половина приготовила подарки. Это шампуры, упакованные в чехлы. Шампуры очень хорошего качества, их хватит надолго», — описал корреспондент.
Как видно на фото, каждый подарок индивидуальный: на чехле красуется золотистая табличка с именем получателя и датой. Свой оригинальный презент дамы назвали «И шпаги звон…».
Ранее психотерапевт дала советы, как выбрать подарок мужчине на 23 февраля. Служившим в армии она рекомендовала преподнести какую-то вещь с военной символикой, а неслужившим выбрать обычный подарок.
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