Названы лучшие подарки для мужчин на 23 февраля

Психотерапевт посоветовала дарить на 23 февраля подарки с военной символикой

18 февраля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Подарок стоит выбирать в зависимости от интересов человека Фото: Илья Московец © URA.RU Служившим в армии можно подарить на 23 февраля вещи с военной символикой, а неслужившим лучше сделать обычный презент. Такое мнение высказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. «Некоторые служившие люди с гордостью вспоминают период в армии. Можно подарить им одежду с военной тематикой, камуфляжный кошелек. Подарить то, что будет напоминать о причастности к воинской службе», — Наумова в интервью News.ru. Людям, которые не служили в армии, стоит выбирать обычные подарки, отметила Наумова. Психотерапевт привела в пример одежду, электронику или зонт. Также можно сделать подарок с учетом предпочтений мужчины. Например, лучше не дарить инструменты, если человек не занимается строительными работами. Владельцу автомобиля, который часто в поездках, можно подарить переносной холодильник. Перед Днем защитника Отечества вырос спрос на бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, карманные часы и туалетную воду, сообщили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. Сообщается, что эти товары выбирали в качестве подарка на 23 февраля. 15% мужчин сообщили, что им не нужен презент на День защитника отечества, так как они не считают его своим праздником.

Служившим в армии можно подарить на 23 февраля вещи с военной символикой, а неслужившим лучше сделать обычный презент. Такое мнение высказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. «Некоторые служившие люди с гордостью вспоминают период в армии. Можно подарить им одежду с военной тематикой, камуфляжный кошелек. Подарить то, что будет напоминать о причастности к воинской службе», — Наумова в интервью News.ru. Людям, которые не служили в армии, стоит выбирать обычные подарки, отметила Наумова. Психотерапевт привела в пример одежду, электронику или зонт. Также можно сделать подарок с учетом предпочтений мужчины. Например, лучше не дарить инструменты, если человек не занимается строительными работами. Владельцу автомобиля, который часто в поездках, можно подарить переносной холодильник. Перед Днем защитника Отечества вырос спрос на бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, карманные часы и туалетную воду, сообщили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. Сообщается, что эти товары выбирали в качестве подарка на 23 февраля. 15% мужчин сообщили, что им не нужен презент на День защитника отечества, так как они не считают его своим праздником.