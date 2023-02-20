Силовики устроили проверку из-за обрушения лестницы в жилом доме Нижневартовска 21 февраля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 + Правоохранители организовали проверку из-за обрушения лестницы в жилом доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет организовал проверку из-за обрушения лестничного пролета в жилом доме Нижневартовска. Происшествие произошло на улице Заводской. Об этом сообщили в самом ведомстве. «21 февраля 2023 года в подъезде жилого дома по улице Заводской города Нижневартовска произошло обрушение лестничного марша, ведущего на площадку первого этажа. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, по поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению организовано проведение доследственной проверки», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Жители еще 10 февраля заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. В администрации города уточнили, что на месте идут восстановительные работы. Опасности обрушения дома нет. Следственный комитет организовал проверку из-за обрушения лестничного пролета в жилом доме Нижневартовска. Происшествие произошло на улице Заводской. Об этом сообщили в самом ведомстве. «21 февраля 2023 года в подъезде жилого дома по улице Заводской города Нижневартовска произошло обрушение лестничного марша, ведущего на площадку первого этажа. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, по поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению организовано проведение доследственной проверки», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Жители еще 10 февраля заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. В администрации города уточнили, что на месте идут восстановительные работы. Опасности обрушения дома нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям