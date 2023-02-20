В жилом доме Нижневартовска обвалился лестничный пролет. Фото, видео

21 февраля 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Лестничный марш на Заводской, 13 обваливается в третий раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Депутат городской думы Анатолий Криста разместил фото и видео инцидента в своей группе в социальной сети «Вконтакте» и сообщил, что лестница падает уже в третий раз. «Аварийная ситуация. Незамедлительно прибыл на место аварии. Сегодня ночью около трех часов произошел порыв теплосетей в подвале дома по Заводской, 13. Произошло обрушение входной лестницы. Еще 10 февраля жители заметили трещину, в стене, которая ежедневно увеличивалась. На месте аварии работает аварийная бригада ПРЭТ-3», — прокомментировал Криста. Заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Тимофей Шевченко сообщил, что сейчас аварийная бригада управляющей компании работает над устранением утечки. «Мы держим ситуацию на контроле, на месте и директор, и главный инженер ПРЭТ-3, восстановительные работы идут полным ходом. Обвалился лестничный марш на первом этаже, это не несущая конструкция. Как только утечку в подвале устранят, лестницу восстановят. Опасности обрушения дома нет», — уточнил Шевченко. Обновлено в 10.20. Пресс-служба мэрии Нижневартовска опубликовала комментарий на своей странице «Вконтакте». Из-за коммунального ЧП в доме отключили отопление. «Для ремонта трубопровода было отключено отопление. На 9:30 утра проводятся работы по запуску системы отопления (планируют полностью запустить до 12:00). Также идут восстановительные работы лестничной конструкции. Причины ее обрушения будут устанавливаться в ходе проведения работ. Водоснабжение в доме не отключали, подвоз воды не требуется», — указано в публикации. На Заводской, 13 обвалилась лестница Фото: депутат думы Нижневартовска Анатолий Криста Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Депутат городской думы Анатолий Криста разместил фото и видео инцидента в своей группе в социальной сети «Вконтакте» и сообщил, что лестница падает уже в третий раз. «Аварийная ситуация. Незамедлительно прибыл на место аварии. Сегодня ночью около трех часов произошел порыв теплосетей в подвале дома по Заводской, 13. Произошло обрушение входной лестницы. Еще 10 февраля жители заметили трещину, в стене, которая ежедневно увеличивалась. На месте аварии работает аварийная бригада ПРЭТ-3», — прокомментировал Криста. Заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Тимофей Шевченко сообщил, что сейчас аварийная бригада управляющей компании работает над устранением утечки. «Мы держим ситуацию на контроле, на месте и директор, и главный инженер ПРЭТ-3, восстановительные работы идут полным ходом. Обвалился лестничный марш на первом этаже, это не несущая конструкция. Как только утечку в подвале устранят, лестницу восстановят. Опасности обрушения дома нет», — уточнил Шевченко. Обновлено в 10.20. Пресс-служба мэрии Нижневартовска опубликовала комментарий на своей странице «Вконтакте». Из-за коммунального ЧП в доме отключили отопление. «Для ремонта трубопровода было отключено отопление. На 9:30 утра проводятся работы по запуску системы отопления (планируют полностью запустить до 12:00). Также идут восстановительные работы лестничной конструкции. Причины ее обрушения будут устанавливаться в ходе проведения работ. Водоснабжение в доме не отключали, подвоз воды не требуется», — указано в публикации.