Жителя ХМАО осудили за госизмену 21 февраля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 + Подсудимый получил 12,6 лет тюрьмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 12,5 года тюрьмы. Его осудили за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного суда. «Судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», — говорится на сайте ведомства. По совокупности преступлений в качестве окончательного наказания подсудимый получил срок 12 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные были опубликованы на сайте Росфинмониторинга. Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 12,5 года тюрьмы. Его осудили за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного суда. «Судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», — говорится на сайте ведомства. По совокупности преступлений в качестве окончательного наказания подсудимый получил срок 12 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные были опубликованы на сайте Росфинмониторинга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям