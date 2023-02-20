Жителя ХМАО осудили за госизмену

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 12,5 года тюрьмы. Его осудили за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного суда.
«Судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», — говорится на сайте ведомства.
По совокупности преступлений в качестве окончательного наказания подсудимый получил срок 12 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные были опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
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