20 февраля 2023

Жителя ХМАО осудили за госизмену

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Подсудимый получил 12,6 лет тюрьмы Фото:

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 12,5 года тюрьмы. Его осудили за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного суда.

«Судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», — говорится на сайте ведомства.

По совокупности преступлений в качестве окончательного наказания подсудимый получил срок 12 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные были опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

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Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 12,5 года тюрьмы. Его осудили за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного суда. «Судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», — говорится на сайте ведомства. По совокупности преступлений в качестве окончательного наказания подсудимый получил срок 12 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные были опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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