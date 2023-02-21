Власти ХМАО дали мэрии Ханты-Мансийска кредит 22 февраля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 + Правительство ХМАО одобрило кредит для мэрии Ханты-Мансийска Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство ХМАО выдало мэрии Ханты-Мансийка из окружного бюджета 200 млн рублей в кредит. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале. «Одобрено выделение бюджетного кредита из бюджета автономного округа бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита в размере 200 млн рублей», — сказано в сообщении. Деньги выданы в кредит сроком на один год с даты заключения договора. Условия оплаты процентов составит 0,1% годовых. Правительство ХМАО выдало мэрии Ханты-Мансийка из окружного бюджета 200 млн рублей в кредит. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале. «Одобрено выделение бюджетного кредита из бюджета автономного округа бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита в размере 200 млн рублей», — сказано в сообщении. Деньги выданы в кредит сроком на один год с даты заключения договора. Условия оплаты процентов составит 0,1% годовых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям