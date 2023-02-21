Власти ХМАО дали мэрии Ханты-Мансийска кредит

Правительство ХМАО одобрило кредит для мэрии Ханты-Мансийска
Правительство ХМАО выдало мэрии Ханты-Мансийка из окружного бюджета 200 млн рублей в кредит. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале.
«Одобрено выделение бюджетного кредита из бюджета автономного округа бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита в размере 200 млн рублей», — сказано в сообщении.
Деньги выданы в кредит сроком на один год с даты заключения договора. Условия оплаты процентов составит 0,1% годовых.
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