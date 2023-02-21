21 февраля 2023

Власти ХМАО дали мэрии Ханты-Мансийска кредит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, правительство хмао, комарова наталья
Правительство ХМАО одобрило кредит для мэрии Ханты-Мансийска Фото:

Правительство ХМАО выдало мэрии Ханты-Мансийка из окружного бюджета 200 млн рублей в кредит. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале.

«Одобрено выделение бюджетного кредита из бюджета автономного округа бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита в размере 200 млн рублей», — сказано в сообщении.

Деньги выданы в кредит сроком на один год с даты заключения договора. Условия оплаты процентов составит 0,1% годовых.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Правительство ХМАО выдало мэрии Ханты-Мансийка из окружного бюджета 200 млн рублей в кредит. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале. «Одобрено выделение бюджетного кредита из бюджета автономного округа бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита в размере 200 млн рублей», — сказано в сообщении. Деньги выданы в кредит сроком на один год с даты заключения договора. Условия оплаты процентов составит 0,1% годовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...