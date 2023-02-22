Совфед запретил россиянам использовать иностранные слова

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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
Сенаторы запретили использовать иностранные слова, для которых есть аналоги в русском Фото:

Совет Федерации внес изменения в закон «О государственном языке». Они регламентируют использование русского языка как государственного, в частности запрещают использовать иностранные слова.

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)», — сказано в документе. Исключения составят слова, для которых в русском языке нет аналогов. Трансляция заседания Совфеда велась на официальном сайте.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении, передает RT. Все нормативные акты в России будут проходить лингвистическую экспертизу. Изменения зафиксируют объединяющую роль русского языка как государственного.

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Совет Федерации внес изменения в закон «О государственном языке». Они регламентируют использование русского языка как государственного, в частности запрещают использовать иностранные слова. «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)», — сказано в документе. Исключения составят слова, для которых в русском языке нет аналогов. Трансляция заседания Совфеда велась на официальном сайте. Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении, передает RT. Все нормативные акты в России будут проходить лингвистическую экспертизу. Изменения зафиксируют объединяющую роль русского языка как государственного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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