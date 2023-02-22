Совфед запретил россиянам использовать иностранные слова

22 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Сенаторы запретили использовать иностранные слова, для которых есть аналоги в русском Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Совет Федерации внес изменения в закон «О государственном языке». Они регламентируют использование русского языка как государственного, в частности запрещают использовать иностранные слова. «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)», — сказано в документе. Исключения составят слова, для которых в русском языке нет аналогов. Трансляция заседания Совфеда велась на официальном сайте. Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении, передает RT. Все нормативные акты в России будут проходить лингвистическую экспертизу. Изменения зафиксируют объединяющую роль русского языка как государственного.

Совет Федерации внес изменения в закон «О государственном языке». Они регламентируют использование русского языка как государственного, в частности запрещают использовать иностранные слова. «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)», — сказано в документе. Исключения составят слова, для которых в русском языке нет аналогов. Трансляция заседания Совфеда велась на официальном сайте. Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении, передает RT. Все нормативные акты в России будут проходить лингвистическую экспертизу. Изменения зафиксируют объединяющую роль русского языка как государственного.