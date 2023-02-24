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22 февраля 2023

Житель ЯНАО хотел купить квартиру и потерял деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Салехарда перевел лжепродавцу квартиры 100 тысяч рублей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 22-летний местный житель хотел купить квартиру и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он перевел на счет лжепродавца, сообщили в пресс-службе УВМД по ЯНАО.

«Потерпевший увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры в Салехарде по привлекательной цене. Связавшись с автором объявления, молодой человек перевел на указанные злоумышленником реквизиты денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в счет предоплаты за покупку квартиры», — сообщается на сайте ведомства.

После получения денег автор объявления перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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В Салехарде (ЯНАО) 22-летний местный житель хотел купить квартиру и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он перевел на счет лжепродавца, сообщили в пресс-службе УВМД по ЯНАО. «Потерпевший увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры в Салехарде по привлекательной цене. Связавшись с автором объявления, молодой человек перевел на указанные злоумышленником реквизиты денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в счет предоплаты за покупку квартиры», — сообщается на сайте ведомства. После получения денег автор объявления перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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