Житель ЯНАО хотел купить квартиру и потерял деньги

25 февраля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Житель Салехарда перевел лжепродавцу квартиры 100 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 22-летний местный житель хотел купить квартиру и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он перевел на счет лжепродавца, сообщили в пресс-службе УВМД по ЯНАО. «Потерпевший увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры в Салехарде по привлекательной цене. Связавшись с автором объявления, молодой человек перевел на указанные злоумышленником реквизиты денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в счет предоплаты за покупку квартиры», — сообщается на сайте ведомства. После получения денег автор объявления перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Салехарде (ЯНАО) 22-летний местный житель хотел купить квартиру и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он перевел на счет лжепродавца, сообщили в пресс-службе УВМД по ЯНАО. «Потерпевший увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры в Салехарде по привлекательной цене. Связавшись с автором объявления, молодой человек перевел на указанные злоумышленником реквизиты денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в счет предоплаты за покупку квартиры», — сообщается на сайте ведомства. После получения денег автор объявления перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».