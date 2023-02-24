Житель ЯНАО хотел купить квартиру и потерял деньги

В Салехарде (ЯНАО) 22-летний местный житель хотел купить квартиру и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он перевел на счет лжепродавца, сообщили в пресс-службе УВМД по ЯНАО.
«Потерпевший увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры в Салехарде по привлекательной цене. Связавшись с автором объявления, молодой человек перевел на указанные злоумышленником реквизиты денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в счет предоплаты за покупку квартиры», — сообщается на сайте ведомства.
После получения денег автор объявления перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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