25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

Курганцы проводили зиму под песни фолк-группы «Партизан FM». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица. Курган, пожар, масленица
В Кургане попрощались с зимой Фото:

Жители Кургана и гости территории проводили зиму под песни московской фолк-группы «Партизан FM». Масштабное народное гуляние проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале похвали горожан.

«Ну чего скажешь, молодцы. Тут пока мы в Белозерском округе работали, народ в ЦПКиО масштабно гулял, зиму провожал. Блины, развлечения со сжиганием чучела уходящей зимы и фолк-группа „Партизан FM“ вдобавок. Все с соблюдением народных традиций», — написал Вадим Шумков.

URA.RU уже писало, что в зауральской столице на февральские праздники должны были разыграть барана, показать премьеры фильмов и провести концерты для населения. Ранее администрация Кургана звала горожан на бесплатный концерт московских музыкантов. Во время проведения масштабного торжества Шумков посетил вновь отстроенный после пожара храм в селе Чимеево. 26 февраля его передали Курганской епархии.

В Кургане проводили зиму
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Для гостей праздника была подготовлена концертная программа
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В Кургане завершается масленичная неделя
Фото:

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Жители Кургана и гости территории проводили зиму под песни московской фолк-группы «Партизан FM». Масштабное народное гуляние проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале похвали горожан. «Ну чего скажешь, молодцы. Тут пока мы в Белозерском округе работали, народ в ЦПКиО масштабно гулял, зиму провожал. Блины, развлечения со сжиганием чучела уходящей зимы и фолк-группа „Партизан FM“ вдобавок. Все с соблюдением народных традиций», — написал Вадим Шумков. URA.RU уже писало, что в зауральской столице на февральские праздники должны были разыграть барана, показать премьеры фильмов и провести концерты для населения. Ранее администрация Кургана звала горожан на бесплатный концерт московских музыкантов. Во время проведения масштабного торжества Шумков посетил вновь отстроенный после пожара храм в селе Чимеево. 26 февраля его передали Курганской епархии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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