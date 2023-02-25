Жители Кургана и гости территории проводили зиму под песни московской фолк-группы «Партизан FM». Масштабное народное гуляние проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале похвали горожан.
«Ну чего скажешь, молодцы. Тут пока мы в Белозерском округе работали, народ в ЦПКиО масштабно гулял, зиму провожал. Блины, развлечения со сжиганием чучела уходящей зимы и фолк-группа „Партизан FM“ вдобавок. Все с соблюдением народных традиций», — написал Вадим Шумков.
URA.RU уже писало, что в зауральской столице на февральские праздники должны были разыграть барана, показать премьеры фильмов и провести концерты для населения. Ранее администрация Кургана звала горожан на бесплатный концерт московских музыкантов. Во время проведения масштабного торжества Шумков посетил вновь отстроенный после пожара храм в селе Чимеево. 26 февраля его передали Курганской епархии.
В Кургане проводили зиму
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Для гостей праздника была подготовлена концертная программа
Жители Кургана и гости территории проводили зиму под песни московской фолк-группы «Партизан FM». Масштабное народное гуляние проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале похвали горожан. «Ну чего скажешь, молодцы. Тут пока мы в Белозерском округе работали, народ в ЦПКиО масштабно гулял, зиму провожал. Блины, развлечения со сжиганием чучела уходящей зимы и фолк-группа „Партизан FM“ вдобавок. Все с соблюдением народных традиций», — написал Вадим Шумков. URA.RU уже писало, что в зауральской столице на февральские праздники должны были разыграть барана, показать премьеры фильмов и провести концерты для населения. Ранее администрация Кургана звала горожан на бесплатный концерт московских музыкантов. Во время проведения масштабного торжества Шумков посетил вновь отстроенный после пожара храм в селе Чимеево. 26 февраля его передали Курганской епархии.