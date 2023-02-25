Курганцы проводили зиму под песни фолк-группы «Партизан FM». Фото, видео

26 февраля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

В Кургане попрощались с зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана и гости территории проводили зиму под песни московской фолк-группы «Партизан FM». Масштабное народное гуляние проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале похвали горожан. «Ну чего скажешь, молодцы. Тут пока мы в Белозерском округе работали, народ в ЦПКиО масштабно гулял, зиму провожал. Блины, развлечения со сжиганием чучела уходящей зимы и фолк-группа „Партизан FM“ вдобавок. Все с соблюдением народных традиций», — написал Вадим Шумков. URA.RU уже писало, что в зауральской столице на февральские праздники должны были разыграть барана, показать премьеры фильмов и провести концерты для населения. Ранее администрация Кургана звала горожан на бесплатный концерт московских музыкантов. Во время проведения масштабного торжества Шумков посетил вновь отстроенный после пожара храм в селе Чимеево. 26 февраля его передали Курганской епархии. В Кургане проводили зиму Фото: telegram-канал Вадима Шумкова Для гостей праздника была подготовлена концертная программа Фото: telegram-канал Вадима Шумкова В Кургане завершается масленичная неделя Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Жители Кургана и гости территории проводили зиму под песни московской фолк-группы «Партизан FM». Масштабное народное гуляние проходило в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале похвали горожан. «Ну чего скажешь, молодцы. Тут пока мы в Белозерском округе работали, народ в ЦПКиО масштабно гулял, зиму провожал. Блины, развлечения со сжиганием чучела уходящей зимы и фолк-группа „Партизан FM“ вдобавок. Все с соблюдением народных традиций», — написал Вадим Шумков. URA.RU уже писало, что в зауральской столице на февральские праздники должны были разыграть барана, показать премьеры фильмов и провести концерты для населения. Ранее администрация Кургана звала горожан на бесплатный концерт московских музыкантов. Во время проведения масштабного торжества Шумков посетил вновь отстроенный после пожара храм в селе Чимеево. 26 февраля его передали Курганской епархии.