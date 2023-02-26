Мошенники взломали аккаунт «Вконтакте» замруководителя Роспотребнадзора ХМАО

Мошенники просили подписчиков Кудрявцевой перевести им деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО неизвестные взломали личный аккаунт заместителя главы окружного Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой в социальной сети «Вконтакте» и разослали подписчикам просьбу перевести деньги. Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что пытается восстановить доступ, чтобы остановить рассылку, и просит не отправлять деньги на указанную в личном сообщении карту.

«Мой аккаунт „Вконтакте“ был взломан. С него моим подписчикам рассылают просьбы перевести деньги. Прошу никому ничего не переводить на указанный номер карты, я никому не отправляла таких сообщений. Сейчас пытаюсь восстановить доступ», — рассказала Кудрявцева.

Один из источников в политическом истеблишменте ХМАО рассказал журналисту URA.RU на условиях анонимности, что тоже получил сообщения от имени Кудрявцевой с просьбой занять деньги. «Просили перевести шесть тысяч до завтра, приложили фото банковской карты. Я сразу заподозрил, что это мошенники и, разумеется, ничего переводить не стал», — поделился собеседник.