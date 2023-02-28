Компания в ХМАО ищет персонал на буровые с зарплатой от 240 тыс рублей

На месторождения ХМАО требуются электромеханики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтесервисная компания «НСХ Азия Дриллинг» набирает электромехаников по обслуживанию буровых. По телефону, указанному на сайте вакансий hh.ru, агентству сообщили, что специалистам будут платить от 240 тысяч рублей за 30 дней вахты.

«Компания платит 240 000 рублей на руки при графике работы: 30 дней вахты и 30 — перевахтовка. Сотрудников официально трудоустраиваем, предлагаем полный соцпакет обеспечиваем спецодеждой, бесплатным питанием, оплачиваем проезд», — пояснили в компании.

Предприятие рассматривает соискателей с высшим техническим профессиональным образованием и опытом работы от двух лет. Работник должен знать устройство буровых установок и насосов, уметь читать чертежи и технические схемы.

Ранее URA.RU писало, что транспортная компания ищет водителей на месторождения ХМАО. За двухмесячную вахту обещают платить до 240 тысяч рублей.