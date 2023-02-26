В ХМАО на автодорогах ограничили скоростной режим из-за погоды

Ограничение вводят из-за метели и плохой видимости Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО на некоторых участках автодорог вводится ограничение скорости до 70 километров в час из-за плохой погоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале управления автомобильных дрог Югры.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение максимальной скорости до 70 километров в час. Будьте осторожны, не превышайте скорость и берегите себя», — указано в сообщении канала.

Сколько продлится ограничение, в сообщении не указано. Известно, что действовать оно будет на пяти участках окружных автодорог:

Советский-Ловинское км 266-368

Советский-Талинка км 220-266

Советский-Югорск км 374-383

Югорск-Таежный км 390-437

Советский-Нягань км 0-106

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют в ХМАО метели и температурные скачки. По данным окружного Гидрометцентра в начале рабочей недели ожидаются метели, снегопад и мокрый снег.