26 февраля 2023
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В ХМАО на автодорогах ограничили скоростной режим из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение вводят из-за метели и плохой видимости Фото:

В ХМАО на некоторых участках автодорог вводится ограничение скорости до 70 километров в час из-за плохой погоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале управления автомобильных дрог Югры.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение максимальной скорости до 70 километров в час. Будьте осторожны, не превышайте скорость и берегите себя», — указано в сообщении канала.

Сколько продлится ограничение, в сообщении не указано. Известно, что действовать оно будет на пяти участках окружных автодорог:

  • Советский-Ловинское км 266-368
  • Советский-Талинка км 220-266
  • Советский-Югорск км 374-383
  • Югорск-Таежный км 390-437
  • Советский-Нягань км 0-106

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют в ХМАО метели и температурные скачки. По данным окружного Гидрометцентра в начале рабочей недели ожидаются метели, снегопад и мокрый снег.

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В ХМАО на некоторых участках автодорог вводится ограничение скорости до 70 километров в час из-за плохой погоды. Информация об этом была опубликована в telegram-канале управления автомобильных дрог Югры. «Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение максимальной скорости до 70 километров в час. Будьте осторожны, не превышайте скорость и берегите себя», — указано в сообщении канала. Сколько продлится ограничение, в сообщении не указано. Известно, что действовать оно будет на пяти участках окружных автодорог: Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют в ХМАО метели и температурные скачки. По данным окружного Гидрометцентра в начале рабочей недели ожидаются метели, снегопад и мокрый снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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