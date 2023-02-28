Челябинский депутат Госдумы предложил администратору «ЧВК Редан» встретиться

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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Станислав Наумов назвал администратору «ЧВК Редан» координаты для встречи Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области, заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов 28 февраля предложил администратору «ЧВК Редан» Сене Алмутову встретиться. В своем аккаунте в социальных сетях Наумов обозначил свои координаты для встречи.

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«Сеня, жду! Москва, Охотный ряд, дом 2, кабинет 1007», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Таким образом депутат ответил на заявление Алмутова о его готовности встретиться с депутатами и поговорить о сложившей ситуации. По словам администратора организации, если ему дадут такую возможность, он приедет в Москву.

Организация «ЧВК Редан» появилась в медийном пространстве внезапно. Фанаты аниме по всей стране стали объединяться против представителей других субкультур. Полиция контролирует места сбора подростков. В Кремле же возникшее движение назвали псевдосубкультурой и призвали пресекать противоправные действия участников движения.

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Депутат Госдумы из Челябинской области, заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов 28 февраля предложил администратору «ЧВК Редан» Сене Алмутову встретиться. В своем аккаунте в социальных сетях Наумов обозначил свои координаты для встречи. «Сеня, жду! Москва, Охотный ряд, дом 2, кабинет 1007», — написал Наумов в своем telegram-канале. Таким образом депутат ответил на заявление Алмутова о его готовности встретиться с депутатами и поговорить о сложившей ситуации. По словам администратора организации, если ему дадут такую возможность, он приедет в Москву. Организация «ЧВК Редан» появилась в медийном пространстве внезапно. Фанаты аниме по всей стране стали объединяться против представителей других субкультур. Полиция контролирует места сбора подростков. В Кремле же возникшее движение назвали псевдосубкультурой и призвали пресекать противоправные действия участников движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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