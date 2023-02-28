28 февраля 2023

В Нижнем Тагиле объявились лжегазовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники предлагали поменять газовый шланг (фото из архива) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) активизировались мошенники, выдающие себя сотрудниками газовой службы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«По квартирам на улице Циолковского 28 февраля ходили мошенники, которые якобы проверяли газовое оборудование. Попав в квартиру, при очень быстром визуальном осмотре, сразу же в лоб говорят, что требуется срочная замена газового шланга, за который требуют 2000 рублей. Хотя через Горгаз-НТ шланг стоит всего 451 рубль», — сообщил местный житель Денис на странице «Новости Нижнего Тагила|Инцидент «Вконтакте».

Очевидец позвонил в городскую газовую службу, где ему сказали, что проверки не проводятся по данному адресу и это мошенники. «К сожалению две бабушки уже заплатили мошенникам и поменяли шланг на пластиковый. Будьте внимательны и сразу же звоните диспетчеру газовиков и уточняйте наличие проверок по адресу», — посетовал местный житель.

Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, с которыми столкнулись жители Нижнего Тагила. Они предлагали пожилым людям установить фильтры для воды за большие деньги.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) активизировались мошенники, выдающие себя сотрудниками газовой службы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. «По квартирам на улице Циолковского 28 февраля ходили мошенники, которые якобы проверяли газовое оборудование. Попав в квартиру, при очень быстром визуальном осмотре, сразу же в лоб говорят, что требуется срочная замена газового шланга, за который требуют 2000 рублей. Хотя через Горгаз-НТ шланг стоит всего 451 рубль», — сообщил местный житель Денис на странице «Новости Нижнего Тагила|Инцидент «Вконтакте». Очевидец позвонил в городскую газовую службу, где ему сказали, что проверки не проводятся по данному адресу и это мошенники. «К сожалению две бабушки уже заплатили мошенникам и поменяли шланг на пластиковый. Будьте внимательны и сразу же звоните диспетчеру газовиков и уточняйте наличие проверок по адресу», — посетовал местный житель. Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, с которыми столкнулись жители Нижнего Тагила. Они предлагали пожилым людям установить фильтры для воды за большие деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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