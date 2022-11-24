В Нижнем Тагиле по квартирам ходят мошенники и предлагают фильтры для воды

Мошенники ходят по квартирам и предлагают фильтры для воды Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мошенники, предлагающие установить фильтры для воды активизировались в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили местные жители в одной из соцсетей города.

«Молодой человек ходил по квартирам дома по, улице Газетная, в Нижнем Тагиле и представлялся сотрудником Водоканала, с ним был мужчина, представляющийся слесарем. Пенсионерам обещали огромные скидки, к одной из женщин, в момент разговора со лжесотрудником Водоканала, приехали родственники и предотвратили обман», — рассказал местный житель на странице «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Местным жителям удалось поговорить с молодым человеком, продающим фильтры. В разговоре он пояснил, что для него это «чуть ли не единственный заработок в наши дни и он не хочет идти вкалывать на завод».

Ранее URA.RU сообщало о жителях Нижнего Тагила (Свердловская область), которые поймали мошенника, который подкидывал тараканов в жилые дома. Молодой человек расклеивал объявления о санобработке и при нем обнаружили кучу тараканов.