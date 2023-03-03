Экономист Остапкович: высокие цены на огурцы в России сохранятся до мая

Высокие цены на огурцы в России сохранятся до мая, пока в магазинах не появятся отечественные овощи. Об этом URA.RU рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Дело в том, что овощехранилища на огурцы, это быстро портящийся продукция. Максимум, что могут выдержать отечественные огурцы, это где-то до декабря, а дальше выходит на рынок импорт. Это Азербайджан, Египет, другие страны и плюс парниковые. Вся парниковая продукция в издержках значительно выше, чем грунтовая, поэтому всегда идет инфляционный взрыв по данному продукту. Он будет продолжаться до мая-июня», — сказал Георгий Остапкович.
Экономист подчеркнул, что цены на огурцы обязательно снизятся, так как они не считаются дефицитным товаром. «Отечественные огурцы этот инфляционный навес наверняка снизит. Может быть, сейчас какие-то проблемы с транспортировкой, потому что в огурцах большая часть зависит от перевозок, транспортной нагрузки. Но, повторяю, это такой выброс и сезонные колебания. Огурцы придут в нормальное состояние, потому что это не дефицитный продукт», — заключил он.
Ранее в Свердловской области был отмечен рост стоимости огурцов на 15,23%. Таким образом их средняя цена составила 261,28 рубля.
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