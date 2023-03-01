В сельских поселениях ХМАО отменили занятия для школьников

Школьники в двух поселениях ХМАО не пойдут в школу из-за мороза
В Березовском районе ХМАО 2 марта отменили занятия для школьников первой смены в селе Сосьва и деревне Кимкьясуй. Информация опубликована на портале «Госуслуги».
«Актировки — д. Кимкьясуй, с. Сосьва», — сообщается на портале. Занятия отменяются у учащихся с 1 по 4 класс. Температура воздуха в указанных поселениях -30.8 градусов, ветра нет.
Ранее сообщалось, что в ХМАО температура воздуха в ночные часы вновь будет опускаться к 30-градусным отметкам. При этом в дневные часы возможно потепление до +1 градуса.
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