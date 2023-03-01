01 марта 2023

В сельских поселениях ХМАО отменили занятия для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники в двух поселениях ХМАО не пойдут в школу из-за мороза Фото:

В Березовском районе ХМАО 2 марта отменили занятия для школьников первой смены в селе Сосьва и деревне Кимкьясуй. Информация опубликована на портале «Госуслуги».

«Актировки — д. Кимкьясуй, с. Сосьва», — сообщается на портале. Занятия отменяются у учащихся с 1 по 4 класс. Температура воздуха в указанных поселениях -30.8 градусов, ветра нет.

Ранее сообщалось, что в ХМАО температура воздуха в ночные часы вновь будет опускаться к 30-градусным отметкам. При этом в дневные часы возможно потепление до +1 градуса.

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В Березовском районе ХМАО 2 марта отменили занятия для школьников первой смены в селе Сосьва и деревне Кимкьясуй. Информация опубликована на портале «Госуслуги». «Актировки — д. Кимкьясуй, с. Сосьва», — сообщается на портале. Занятия отменяются у учащихся с 1 по 4 класс. Температура воздуха в указанных поселениях -30.8 градусов, ветра нет. Ранее сообщалось, что в ХМАО температура воздуха в ночные часы вновь будет опускаться к 30-градусным отметкам. При этом в дневные часы возможно потепление до +1 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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