В ХМАО оштрафовали чиновника, проигнорировавшего обращение граждан

В Радужном оштрафовали сотрудника мэрии, не ответившего на запрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Радужного (ХМАО) выявила специалиста управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города, который не ответил на обращение жительницы. На сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что виновника оштрафовали.

«В управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации Радужного поступило обращение жительницы города. Ответ заявителю не был подготовлен и отправлен в установленный законом срок. В отношении специалиста возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи муниципальному служащему назначено наказание в виде штрафа», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. В прокуратуре ХМАО отметили, что допущенные нарушения администрация Радужного устранила.