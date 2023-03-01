01 марта 2023

В ХМАО оштрафовали чиновника, проигнорировавшего обращение граждан

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
В Радужном оштрафовали сотрудника мэрии, не ответившего на запрос Фото:

Прокуратура Радужного (ХМАО) выявила специалиста управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города, который не ответил на обращение жительницы. На сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что виновника оштрафовали.

«В управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации Радужного поступило обращение жительницы города. Ответ заявителю не был подготовлен и отправлен в установленный законом срок. В отношении специалиста возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи муниципальному служащему назначено наказание в виде штрафа», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. В прокуратуре ХМАО отметили, что допущенные нарушения администрация Радужного устранила.

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Прокуратура Радужного (ХМАО) выявила специалиста управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города, который не ответил на обращение жительницы. На сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что виновника оштрафовали. «В управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации Радужного поступило обращение жительницы города. Ответ заявителю не был подготовлен и отправлен в установленный законом срок. В отношении специалиста возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи муниципальному служащему назначено наказание в виде штрафа», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел в октябре 2022 года. В прокуратуре ХМАО отметили, что допущенные нарушения администрация Радужного устранила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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