Спрос на токарей в Челябинской области за год вырос на 80%

Регион вошел в число лидеров по спросу работодателей на токарей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области востребованность работодателями токарей увеличилась за 2022 год на 80%. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, по данному показателю регион обогнал только Пермский край, где спрос увеличился на 81%.

«Спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков у российских работодателей за год взлетел на 51%. В Челябинской области он поднялся на 80%», — отметили в сервисе поиска работы и работников.

Специалисты отметили, что в десятку регионов, где наблюдался наибольший рост вакансий указанных рабочих специальностей, вошли субъекты Федерации с развитыми отраслями промышленности, в частности, обработки. Если сравнивать по доле вакансий, приходящихся на различные территории, то в Санкт-Петербурге токари и фрезеровщики самые востребованные в стране. Здесь открыто 6% всех вакансий этих специальностей. На Челябинскую область приходится 4%.

Руководитель пресс-службы сервиса на Урале Анна Осипова отметила, что прирост обеспечили процессы импортозамещения, изменения и переориентации технологических процессов в промышленном секторе. Основной отраслью, где названные рабочие требуются спросом, стало тяжелое машиностроение — доля в 26%. Здесь за год рост спроса на токарей составил 149%.

В сервисе HeadHunter сообщили, что в тройке лидеров по спросу на рабочих также секторы автомобилестроения и авторемонтов, металлургия. В 2023 году продолжатся процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы, а также работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса.