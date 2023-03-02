NYT: Украина может «победить» Россию только при прямом участии НАТО

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Только полное развертывание войск и вооружений НАТО способно помочь Украине, считает Томас Мини Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина способна победить Россию только при прямом участии НАТО в боевых действиях, считает политический обозреватель, член исследовательского центра Общества Макса Планка в Германии Томас Мини. По его мнению, в этом заключается главная проблема украинской стороны.

«Беда в том, что у Украины есть только один верный способ совершить этот подвиг в ближайшее время: прямое участие НАТО в конфликте. Только полное развертывание войск и вооружений НАТО и США в стиле „Буря в пустыне“ могло привести к победе Украины», — написал он в статье для американской газеты The New York Times.

Мини отметил, что украинская армия сейчас способна лишь самостоятельно удержать оборону и отвоевать позиции, как это произошло в Харькове и Херсоне, однако значительное наступление Украины в этом случае не возможно.

Ранее обозреватель The New York Times Брет Стивенс заявил, что урегулирование конфликта на Украине путем переговоров создаст только больше проблем. По его словам, призывы к переговорам по Украине подрывают поддержку страны в американском обществе.

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Украина способна победить Россию только при прямом участии НАТО в боевых действиях, считает политический обозреватель, член исследовательского центра Общества Макса Планка в Германии Томас Мини . По его мнению, в этом заключается главная проблема украинской стороны. «Беда в том, что у Украины есть только один верный способ совершить этот подвиг в ближайшее время: прямое участие НАТО в конфликте. Только полное развертывание войск и вооружений НАТО и США в стиле „Буря в пустыне“ могло привести к победе Украины», — написал он в статье для американской газеты The New York Times. Мини отметил, что украинская армия сейчас способна лишь самостоятельно удержать оборону и отвоевать позиции, как это произошло в Харькове и Херсоне, однако значительное наступление Украины в этом случае не возможно. Ранее обозреватель The New York Times Брет Стивенс заявил, что урегулирование конфликта на Украине путем переговоров создаст только больше проблем. По его словам, призывы к переговорам по Украине подрывают поддержку страны в американском обществе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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