NYT: Украина может «победить» Россию только при прямом участии НАТО

02 марта 2023

Только полное развертывание войск и вооружений НАТО способно помочь Украине, считает Томас Мини Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина способна победить Россию только при прямом участии НАТО в боевых действиях, считает политический обозреватель, член исследовательского центра Общества Макса Планка в Германии Томас Мини. По его мнению, в этом заключается главная проблема украинской стороны. «Беда в том, что у Украины есть только один верный способ совершить этот подвиг в ближайшее время: прямое участие НАТО в конфликте. Только полное развертывание войск и вооружений НАТО и США в стиле „Буря в пустыне“ могло привести к победе Украины», — написал он в статье для американской газеты The New York Times. Мини отметил, что украинская армия сейчас способна лишь самостоятельно удержать оборону и отвоевать позиции, как это произошло в Харькове и Херсоне, однако значительное наступление Украины в этом случае не возможно. Ранее обозреватель The New York Times Брет Стивенс заявил, что урегулирование конфликта на Украине путем переговоров создаст только больше проблем. По его словам, призывы к переговорам по Украине подрывают поддержку страны в американском обществе.

