В Тюменской области ищут владельца страницы ВК с экстремистской информацией и нацистской символикой

Опасный паблик «ВКонтакте» обнаружила прокуратура Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени разыскивают владельцев страницы популярной социальной сети «ВКонтакте», на которой были размещены экстремистская информация и фашистская символика. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Сотрудники прокуратуры в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму на странице социальной сети во ВКонтакте обнаружили доступные пользователям изображения нацистской атрибутики. В частности, были опубликованы символики фашистских подразделений СС и соединений „Мертвая голова“», — говорится в сообщении.

Абатский районный суд Тюменской области признал информацию экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ. Однако, владельца заявленной в иске интернет-страницы найти пока не удалось. На данный момент экстремистская страница «ВКонтакте» удалена, сообщает пресс-служба тюменской судебной системы.

Ранее URA.RU рассказало, за что человека могут признать экстремистом. В частности, жителя тюмени оштрафовали за песню о полицейских.