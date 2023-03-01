01 марта 2023

В Тюменской области ищут владельца страницы ВК с экстремистской информацией и нацистской символикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасный паблик «ВКонтакте» обнаружила прокуратура Тюменской области Фото:

В Тюмени разыскивают владельцев страницы популярной социальной сети «ВКонтакте», на которой были размещены экстремистская информация и фашистская символика. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Сотрудники прокуратуры в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму на странице социальной сети во ВКонтакте обнаружили доступные пользователям изображения нацистской атрибутики. В частности, были опубликованы символики фашистских подразделений СС и соединений „Мертвая голова“», — говорится в сообщении.

Абатский районный суд Тюменской области признал информацию экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ. Однако, владельца заявленной в иске интернет-страницы найти пока не удалось. На данный момент экстремистская страница «ВКонтакте» удалена, сообщает пресс-служба тюменской судебной системы.

Ранее URA.RU рассказало, за что человека могут признать экстремистом. В частности, жителя тюмени оштрафовали за песню о полицейских.

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В Тюмени разыскивают владельцев страницы популярной социальной сети «ВКонтакте», на которой были размещены экстремистская информация и фашистская символика. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Сотрудники прокуратуры в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму на странице социальной сети во ВКонтакте обнаружили доступные пользователям изображения нацистской атрибутики. В частности, были опубликованы символики фашистских подразделений СС и соединений „Мертвая голова“», — говорится в сообщении. Абатский районный суд Тюменской области признал информацию экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ. Однако, владельца заявленной в иске интернет-страницы найти пока не удалось. На данный момент экстремистская страница «ВКонтакте» удалена, сообщает пресс-служба тюменской судебной системы. Ранее URA.RU рассказало, за что человека могут признать экстремистом. В частности, жителя тюмени оштрафовали за песню о полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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