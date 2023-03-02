В ангаре находилась тяжеловесная техника
Днем 3 марта в Тюмени на улице Чекистов загорелось арочное здание. В результате пожара один человек погиб, второй — получил травму. На месте событий работал фотокорреспондент агентства URA.RU.
«Один человек погиб, второму оказывают помощь», — передает корреспондент URA.RU. Он также передает слова очевидцев о том, что в здании предположительно располагалась СТО.
Ранее агентство сообщало о пожаре в здании на улице Чекистов,34. На месте пожара было задействовано девять единиц техники и 33 сотрудника МЧС.
Фото с места событий, где погиб человек
В арочнике, по данным сервиса 2ГИС, находилось 5 организаций
Одного пострадавшего спасти не удалось
В настоящий момент, обстоятельства происшествия выясняются
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