02 марта 2023

Появились кадры с горящего тюменского арочника, где погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень
В ангаре находилась тяжеловесная техника Фото:

Днем 3 марта в Тюмени на улице Чекистов загорелось арочное здание. В результате пожара один человек погиб, второй — получил травму. На месте событий работал фотокорреспондент агентства URA.RU.

«Один человек погиб, второму оказывают помощь», — передает корреспондент URA.RU. Он также передает слова очевидцев о том, что в здании предположительно располагалась СТО.

Ранее агентство сообщало о пожаре в здании на улице Чекистов,34. На месте пожара было задействовано девять единиц техники и 33 сотрудника МЧС.

Пожар на Чекистов. Тюмень
Фото с места событий, где погиб человек
Фото:
Пожар на Чекистов. Тюмень
В арочнике, по данным сервиса 2ГИС, находилось 5 организаций
Фото:
Пожар на Чекистов. Тюмень
Одного пострадавшего спасти не удалось
Фото:
Пожар на Чекистов. Тюмень
В настоящий момент, обстоятельства происшествия выясняются
Фото:

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Днем 3 марта в Тюмени на улице Чекистов загорелось арочное здание. В результате пожара один человек погиб, второй — получил травму. На месте событий работал фотокорреспондент агентства URA.RU. «Один человек погиб, второму оказывают помощь», — передает корреспондент URA.RU. Он также передает слова очевидцев о том, что в здании предположительно располагалась СТО. Ранее агентство сообщало о пожаре в здании на улице Чекистов,34. На месте пожара было задействовано девять единиц техники и 33 сотрудника МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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