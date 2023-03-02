Пермякам предложат помочь в оценке рисков запуска нового химзавода

В Пермском крае власти обсудят с жителями подготовку строительства нового химзавода в Березниках

03 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Новое производство в Березниках не должно наносить вреда экологии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае вынесут на общественное обсуждение проект техзадания на проведение оценки воздействия на экологию по объекту второй очереди строительства завода. Речь о новом производстве ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», которое планируют строить в Березниках. Сроки проведения обсуждений — с 7 по 27 марта 2023 года, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской мэрии. «Администрация Березников постановляет: управлению по охране окружающей среды и природопользованию организовать и провести общественные обсуждения проекта техзадания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту „Усольский калийный комбинат. Обогатительная фабрика 2-й очереди строительства. Флотационная фабрика“. Форма предоставления предложений и замечаний — письменная», — указано в документе. Проект предполагает изучения рисков воздействия на экологию Березников в результате строительных работ и запуска производства. Такую экспертизу должны провести до конца года. Проект строительства второй очереди комбината, получивший заключение Главгосэкспертизы России, включает возведение шахты, обогатительной фабрики и другой инфраструктуры. Предполагаемая производительность — 12 миллионов тонн калийных солей в год.

В Пермском крае вынесут на общественное обсуждение проект техзадания на проведение оценки воздействия на экологию по объекту второй очереди строительства завода. Речь о новом производстве ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», которое планируют строить в Березниках. Сроки проведения обсуждений — с 7 по 27 марта 2023 года, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской мэрии. «Администрация Березников постановляет: управлению по охране окружающей среды и природопользованию организовать и провести общественные обсуждения проекта техзадания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту „Усольский калийный комбинат. Обогатительная фабрика 2-й очереди строительства. Флотационная фабрика“. Форма предоставления предложений и замечаний — письменная», — указано в документе. Проект предполагает изучения рисков воздействия на экологию Березников в результате строительных работ и запуска производства. Такую экспертизу должны провести до конца года. Проект строительства второй очереди комбината, получивший заключение Главгосэкспертизы России, включает возведение шахты, обогатительной фабрики и другой инфраструктуры. Предполагаемая производительность — 12 миллионов тонн калийных солей в год.