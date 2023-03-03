03 марта 2023

Пермские власти хотят сдать в аренду ТЦ, который хотели снести

Власти Перми намерены сдать в аренду ТЦ «Пирамида»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Власти Перми намерены снова сдать в аренду ТЦ «Пирамида» Фото:

Власти Перми хотят сдать в аренду торговый центр «Пирамида», который хотели снести для расширения улицы Кирсанова. Об этом рассказал источник в мэрии.

«Администрация Перми скоро проведет конкурс по сдаче в аренду „Пирамиды“ на ул. Крисанова, 12в. Объект будет предназначен для торговли и общественного питания», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, издание «Коммерсант-Прикамье».

Ранее пермская мэрия выиграла суды по изъятию торгового центра у владельцев в муниципальную собственность. «Пирамиду» администрация изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Затем решила временно сдать недвижимость в аренду. В 2022 году дважды был объявлен аукцион, но желающих не нашлось.

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Власти Перми хотят сдать в аренду торговый центр «Пирамида», который хотели снести для расширения улицы Кирсанова. Об этом рассказал источник в мэрии. «Администрация Перми скоро проведет конкурс по сдаче в аренду „Пирамиды“ на ул. Крисанова, 12в. Объект будет предназначен для торговли и общественного питания», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее пермская мэрия выиграла суды по изъятию торгового центра у владельцев в муниципальную собственность. «Пирамиду» администрация изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Затем решила временно сдать недвижимость в аренду. В 2022 году дважды был объявлен аукцион, но желающих не нашлось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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