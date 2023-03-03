Пермские власти хотят сдать в аренду ТЦ, который хотели снести

Власти Перми намерены сдать в аренду ТЦ «Пирамида»

04 марта 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Власти Перми намерены снова сдать в аренду ТЦ «Пирамида» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Перми хотят сдать в аренду торговый центр «Пирамида», который хотели снести для расширения улицы Кирсанова. Об этом рассказал источник в мэрии. «Администрация Перми скоро проведет конкурс по сдаче в аренду „Пирамиды“ на ул. Крисанова, 12в. Объект будет предназначен для торговли и общественного питания», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее пермская мэрия выиграла суды по изъятию торгового центра у владельцев в муниципальную собственность. «Пирамиду» администрация изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Затем решила временно сдать недвижимость в аренду. В 2022 году дважды был объявлен аукцион, но желающих не нашлось.

Власти Перми хотят сдать в аренду торговый центр «Пирамида», который хотели снести для расширения улицы Кирсанова. Об этом рассказал источник в мэрии. «Администрация Перми скоро проведет конкурс по сдаче в аренду „Пирамиды“ на ул. Крисанова, 12в. Объект будет предназначен для торговли и общественного питания», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее пермская мэрия выиграла суды по изъятию торгового центра у владельцев в муниципальную собственность. «Пирамиду» администрация изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Затем решила временно сдать недвижимость в аренду. В 2022 году дважды был объявлен аукцион, но желающих не нашлось.