Власти Нижневартовска передумали выселять общество инвалидов после жалоб в соцсетях

Инвалиды Нижневартовска останутся в привычном помещении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) отказались от идеи выселять местную общественную организацию инвалидов (МООИ), члены которой опубликовали коллективную жалобу в сообществе «ЧП в Нижневартовке». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила помощник руководителя организации.

«После нашей жалобы в соцсетях администрация города пригласила нас на встречу. В итоге вопрос о том, чтобы оставить МООИ в том же помещении, которое оно занимало с начала 90-х на условиях льготной аренды, решен положительно. Теперь мы ждем, когда нам вернут электроэнергию, которую отключили 1 марта. Мы полтора года бились, чтобы сохранить за собой это помещение, в котором мы делали ремонт с помощью благотворителей, которое знает весь город», — рассказали в организации.

В администрации Нижневартовска журналисту агентства сообщили, что МООИ будет предоставлено это же помещение при условии предоставления общественной организацией заявления и необходимых документов, подтверждающих право на получение нежилого помещения по льготной ставке. «Стоимость платы — один рубль в месяц», — уточнили в мэрии. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города отметил, что проблемы с предоставлением помещения начались в момент, когда первоначально созданное юрлицо было ликвидировано в связи с долгами предыдущего руководителя за жилищно-коммунальные услуги. «Из-за перерегистрации была потеряна очередность предоставления помещений», — добавил инсайдер.

Члены МООИ опубликовали 6 марта коллективную жалобу на выселение в ряде городских сообществ во соцсети «Вконтакте» и telegram-каналах. По словам автора поста, администрация города предложила взамен помещения на Ханты-Мансийской, 45, где организация предоставляла услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья на льготных условиях, другое муниципальное помещение, в котором необходимо делать ремонт и устанавливать пандусы.