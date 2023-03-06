В челябинском роддоме установят кресла для вертикальных родов

Клиника ЮУГМУ решила внедрить новые технологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) установят кресла для вертикальных родов. Об этом URA.RU сообщили 6 марта в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

«Наши специалисты побывали в Центре Алмазова, в самом современном перинатальном центре Санкт-Петербурга. Некоторые технологии планируем внедрить в родильном доме нашей клиники. Например, приобрести специальные кресла для вертикальных родов», — заявили в пресс-службе клиники.

В ЮУГМУ отмечают, что также собираются установить Холтеровское мониторирование новорожденных детей (суточное ЭКГ). Такое обследование позволяет максимально точно диагностировать у деток нарушение ритма сердца, миокардиты на ранних этапах.

В клинике добавили, что благодаря применению новейшего оборудования и высокотехнологичных методов диагностики и лечения, в перинатальном центе оказывается помощь женщинам с высоким риском течения беременности и родов. Это улучшает качество жизни детей с серьезной перинатальной патологией.