06 марта 2023

Челябинский депутат предупредила об украинской разведке, которая выясняет номера воинских частей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Родственники бойцов СВО получают звонки с вымоганием денег и информации, сообщила Лантратова Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предупредила о звонках родственникам бойцов СВО с вымогательством денег и требованием назвать номер воинской части. Об этом депутат сообщила в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс».

«Украинская разведка обзванивает семьи бойцов СВО. Поступило уже много таких обращений. Звонят, чтобы напугать и потребовать деньги, рассказывая, что с их родственником что-то случилось. Затем выясняют номер воинской части, где служит родственник», — рассказала Лантратова.

Она уточняет, что доверять такой информации нельзя. Всю информацию о служащих передает военный комиссар лично родственникам. Кроме того, нельзя никому сообщать номера войсковых частей.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предупредила о звонках родственникам бойцов СВО с вымогательством денег и требованием назвать номер воинской части. Об этом депутат сообщила в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». «Украинская разведка обзванивает семьи бойцов СВО. Поступило уже много таких обращений. Звонят, чтобы напугать и потребовать деньги, рассказывая, что с их родственником что-то случилось. Затем выясняют номер воинской части, где служит родственник», — рассказала Лантратова. Она уточняет, что доверять такой информации нельзя. Всю информацию о служащих передает военный комиссар лично родственникам. Кроме того, нельзя никому сообщать номера войсковых частей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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