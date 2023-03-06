Челябинский депутат предупредила об украинской разведке, которая выясняет номера воинских частей

07 марта 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Родственники бойцов СВО получают звонки с вымоганием денег и информации, сообщила Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предупредила о звонках родственникам бойцов СВО с вымогательством денег и требованием назвать номер воинской части. Об этом депутат сообщила в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». «Украинская разведка обзванивает семьи бойцов СВО. Поступило уже много таких обращений. Звонят, чтобы напугать и потребовать деньги, рассказывая, что с их родственником что-то случилось. Затем выясняют номер воинской части, где служит родственник», — рассказала Лантратова. Она уточняет, что доверять такой информации нельзя. Всю информацию о служащих передает военный комиссар лично родственникам. Кроме того, нельзя никому сообщать номера войсковых частей.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предупредила о звонках родственникам бойцов СВО с вымогательством денег и требованием назвать номер воинской части. Об этом депутат сообщила в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». «Украинская разведка обзванивает семьи бойцов СВО. Поступило уже много таких обращений. Звонят, чтобы напугать и потребовать деньги, рассказывая, что с их родственником что-то случилось. Затем выясняют номер воинской части, где служит родственник», — рассказала Лантратова. Она уточняет, что доверять такой информации нельзя. Всю информацию о служащих передает военный комиссар лично родственникам. Кроме того, нельзя никому сообщать номера войсковых частей.