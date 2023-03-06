Челябинский депутат предупредила об украинской разведке, которая выясняет номера воинских частей

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предупредила о звонках родственникам бойцов СВО с вымогательством денег и требованием назвать номер воинской части. Об этом депутат сообщила в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс».
«Украинская разведка обзванивает семьи бойцов СВО. Поступило уже много таких обращений. Звонят, чтобы напугать и потребовать деньги, рассказывая, что с их родственником что-то случилось. Затем выясняют номер воинской части, где служит родственник», — рассказала Лантратова.
Она уточняет, что доверять такой информации нельзя. Всю информацию о служащих передает военный комиссар лично родственникам. Кроме того, нельзя никому сообщать номера войсковых частей.
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