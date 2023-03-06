Челябинский депутат Госдумы просит вернуть в школу черчение

07 марта 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Черчение развивает у детей мышление, заявила Яна Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она уже обратилась с этим вопросом в Минпросвещения РФ. «Я написала письмо в адрес министра с предложением вернуть уроки черчения. Отсутствие черчения в образовательной программе привело к разрушению фундамента конструкторско-инженерского направления. Черчение также полезно для расширения пространственного, логического и вербального мышления ребенка», — рассказала Лантратова в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». Кроме того, депутат рассказала о важности трудового воспитания, которого нет в образовательной программе. Она отметила, что в некоторых школах Южноуральска уже вернули традицию. Для этого педагоги получили от родителей разрешение на привлечение детей к труду.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она уже обратилась с этим вопросом в Минпросвещения РФ. «Я написала письмо в адрес министра с предложением вернуть уроки черчения. Отсутствие черчения в образовательной программе привело к разрушению фундамента конструкторско-инженерского направления. Черчение также полезно для расширения пространственного, логического и вербального мышления ребенка», — рассказала Лантратова в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». Кроме того, депутат рассказала о важности трудового воспитания, которого нет в образовательной программе. Она отметила, что в некоторых школах Южноуральска уже вернули традицию. Для этого педагоги получили от родителей разрешение на привлечение детей к труду.