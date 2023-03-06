06 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы просит вернуть в школу черчение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Черчение развивает у детей мышление, заявила Яна Лантратова Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она уже обратилась с этим вопросом в Минпросвещения РФ.

«Я написала письмо в адрес министра с предложением вернуть уроки черчения. Отсутствие черчения в образовательной программе привело к разрушению фундамента конструкторско-инженерского направления. Черчение также полезно для расширения пространственного, логического и вербального мышления ребенка», — рассказала Лантратова в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс».

Кроме того, депутат рассказала о важности трудового воспитания, которого нет в образовательной программе. Она отметила, что в некоторых школах Южноуральска уже вернули традицию. Для этого педагоги получили от родителей разрешение на привлечение детей к труду.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она уже обратилась с этим вопросом в Минпросвещения РФ. «Я написала письмо в адрес министра с предложением вернуть уроки черчения. Отсутствие черчения в образовательной программе привело к разрушению фундамента конструкторско-инженерского направления. Черчение также полезно для расширения пространственного, логического и вербального мышления ребенка», — рассказала Лантратова в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». Кроме того, депутат рассказала о важности трудового воспитания, которого нет в образовательной программе. Она отметила, что в некоторых школах Южноуральска уже вернули традицию. Для этого педагоги получили от родителей разрешение на привлечение детей к труду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...