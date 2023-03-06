Челябинский депутат Госдумы просит вернуть в школу черчение

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она уже обратилась с этим вопросом в Минпросвещения РФ.
«Я написала письмо в адрес министра с предложением вернуть уроки черчения. Отсутствие черчения в образовательной программе привело к разрушению фундамента конструкторско-инженерского направления. Черчение также полезно для расширения пространственного, логического и вербального мышления ребенка», — рассказала Лантратова в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс».
Кроме того, депутат рассказала о важности трудового воспитания, которого нет в образовательной программе. Она отметила, что в некоторых школах Южноуральска уже вернули традицию. Для этого педагоги получили от родителей разрешение на привлечение детей к труду.
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