Глава Ханты-Мансийска анонсировал открытие в городе гимназии и арт-резиденции

Строительство гимназии, по словам Максима Ряшина, завершат в июле Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин анонсировал открытие в течении трех месяцев двух образовательных учреждений в городе — гимназии и арт-резиденции. Об этом он доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время координационного совета при правительстве округа по вопросам строительства объектов капитального строительства, — указано на сайте властей Югры.

«На сегодняшний день готовность центра составляет 97%. Арт-резиденцию завершаем. 3 марта заявились на итоговую проверку. Надеюсь, что в этом месяце, как и планировали, здание будет введено в эксплуатацию», — приводят слова Ряшина на сайте правительства.

Помимо этого Ряшин заявил, что к завершению подходит еще один объект — второй блок гимназии №1. Объект, по словам главы Ханты-Мансийска, завершен на 76%. На данный момент ведутся работы по устройству фасадов, монтажу кабельных лотков, внутренних инженерных сетей, дверей и витражей. Готовится к монтажу лифтовое оборудование. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — июль 2023 года. «Работы выполняются согласно графику. С вводом данного объекта в следующем учебном году количество ребят, обучающихся во вторую смену, снизится примерно на 5% и составит 27—28% от общего количества школьников города», — добавил Ряшин.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель думы ХМАО Борис Хохряков отметил достижения властей югорской столицы. В частности, говорилось о том, что власти Ханты-Мансийска усилили работу в направлении строительства жилья и новых учебных заведений.