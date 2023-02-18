Председатель думы ХМАО отметил достижения властей югорской столицы

19 февраля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Хохряков выступил на городском собрании Ханты-Мансийска Фото: Алексей Андронов © URA.RU Председатель думы ХМАО Борис Хохряков выступил на городском собрании Ханты-Мансийска, где отметил достижения властей муниципалитета в строительстве жилья и новых учебных заведений. Соответсвующая запись размещена в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. «Часто бываю на мероприятиях в Ханты-Мансийске и всегда отмечаю позитивные изменения во всех направлениях жизнедеятельности города. Не каждый город-миллионник может похвастаться результатами строительства новых учебных заведений, когда за один год построили несколько школ. Что касается жилищного строительства, комфортной городской среды, если проанализировать цифры, понимаешь, что это лучший показатель в Югре, даже один из лучших показателей в стране», — говорится в сообщении. Хохряков отметил, что для властей города особое значение имеют интересы человека и это правильно выбранный курс. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов озвучил успехи города в борьбе с последствиями санкций во время ежегодного отчета о проделанной работе. По данным главы, на 12% увеличена заработная плата педагогам, работникам культуры и дополнительного образования. Сократилось количество безработных — с 7 тысяч до 500. Снижен срок поиска работы. А главным фактором стабильности остается промышленное производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков выступил на городском собрании Ханты-Мансийска, где отметил достижения властей муниципалитета в строительстве жилья и новых учебных заведений. Соответсвующая запись размещена в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. «Часто бываю на мероприятиях в Ханты-Мансийске и всегда отмечаю позитивные изменения во всех направлениях жизнедеятельности города. Не каждый город-миллионник может похвастаться результатами строительства новых учебных заведений, когда за один год построили несколько школ. Что касается жилищного строительства, комфортной городской среды, если проанализировать цифры, понимаешь, что это лучший показатель в Югре, даже один из лучших показателей в стране», — говорится в сообщении. Хохряков отметил, что для властей города особое значение имеют интересы человека и это правильно выбранный курс. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов озвучил успехи города в борьбе с последствиями санкций во время ежегодного отчета о проделанной работе. По данным главы, на 12% увеличена заработная плата педагогам, работникам культуры и дополнительного образования. Сократилось количество безработных — с 7 тысяч до 500. Снижен срок поиска работы. А главным фактором стабильности остается промышленное производство.